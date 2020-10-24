Cennetten Çiçek Zehra'dan sürpriz şarkı

‘Cennetten Çiçek’ şarkısı ile 3 aydır radyolarda birinci sırada yer alan Zehra, yeni şarkısında rap performansı ile de dikkat çekiyor. İstanbul Senfoni’nin enstrümanlarıyla eşlik ettiği şarkı, trap sound ile harmanlanarak her nesle uygun hale getirildi.Fotoğrafların Ali Eşitmez’e ait olduğu single’ın stylingini Rana Büyük yaptı. Yönetmenliğini Ahmet Can Tekin’in yapmış olduğu klip, Beykoz Kundura Fabrikasında çekildi. Klipte Zehra’ya Dünya Dans Şampiyonalarında dereceler alan Melisa Sahra Katılmış ve Onur Alp Sancaktar ile Türkiye Ritmik Jimnastik Şampiyonu Nesrin Kara eşlik etti.Zehra ‘Ederin Olsun’ şarkısı bugün itibariyle tüm radyo-tv ve dijital platformlarda.