Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Dizi - 26 Aralık 2016 22:45

"Cesur ve Güzel"i 8. bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Büyük merak uyandıran fragmanlarda Cesur'un vurulduğunu öğrenen Sühan gözyaşları boğuluyor. "Cesur ve Güzel"i 8. bölüm 2. fragmanında ise Sühan, Cesur'un Hasan Karahasanoğlu'nun öğrenmesiyle ilişkilerini fark boyuta taşıdığı görülüyor.