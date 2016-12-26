Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı "Cesur ve Güzel" 29 Aralık Perşembe akşamı 8. bölümü ile ekranlara gelecek.

Dizi - 26 Aralık 2016 22:45
Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
"Cesur ve Güzel"i 8. bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Büyük merak uyandıran fragmanlarda Cesur'un vurulduğunu öğrenen Sühan gözyaşları boğuluyor. "Cesur ve Güzel"i 8. bölüm 2. fragmanında ise Sühan, Cesur'un Hasan Karahasanoğlu'nun öğrenmesiyle ilişkilerini fark boyuta taşıdığı görülüyor.

İşte yeni bölüm fragmanları;

"Cesur ve Güzel" 8. bölüm 1. fragmanı;


"Cesur ve Güzel" 8. bölüm 2. fragmanı;
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