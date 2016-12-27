Cesur ve Güzel 8. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!

Dizi - 27 Aralık 2016 21:03

İntikamına karşılık Sühan’ı seçen Cesur, onu kurtarmak için hayatını ortaya koyar ve büyük yara alır.Cesur’un ona oyun oynadığını acı bir şekilde öğrenen Sühan, onunla yüzleşmeyi kafasına koymuştur, öfkeyle Cesur’u ararken onun hastanede olduğu haberiyle yıkılır.Planlarının umdukları gibi gitmemesi Bülent ve Cahide’nin panik olmasına neden olur. Beklenmedik bir anda ortaya çıkan Turan’ın haykırdığı gerçekler Korhan’ın aklını karıştıracaktır.Korludağ çiftliğine gelen sürpriz bir misafir Tahsin Korludağ için felaketi müjdeler, Sühan babasının karşısına çıktığında Cesur için geri sayımın başladığından habersizdir.Yılbaşı geccesi, Cesur ne kadar uzak dursa da Sühan’ın kalbine dokunmanın yolunu bulur. İkisi de kalkanlarını indirdiğinde yaşananlar, bundan sonra hayatlarında hiç bir şeyin kolay olmayacağının ispatı gibidir.