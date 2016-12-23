İşte Cesur ve Güzel'in merakla beklenen 8. bölüm fragmanı:
Cesur ve Güzel 8. bölüm fragmanı yayınlandı!
Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı "Cesur ve Güzel" 29 Aralık Perşembe akşamı 8. bölümü ile ekranlara gelecek.Dizi - 23 Aralık 2016 17:30
"Cesur ve Güzel"i yayınlanan son bölümünde Cesur vurulmuştu. Peki Cesur hayata nasıl dönecek?
İşte Cesur ve Güzel'in merakla beklenen 8. bölüm fragmanı:
İşte Cesur ve Güzel'in merakla beklenen 8. bölüm fragmanı:
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Bağlantılar: Tuba Büyüküstün, Kıvanç Tatlıtuğ, Cesur ve Güzel
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