Cesur ve Güzel 9. bölüm fragmanı yayınlandı!

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı "Cesur ve Güzel"in 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizi - 30 Aralık 2016 21:42
Cesur ve Güzel 9. bölüm fragmanı yayınlandı!
Dün akşam yayınlanan son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitleyen "Cesur ve Güzel"in Sühan ve Cesur aşklarını birbirine ilan ettiği sırada polis baskın yaparak Cesur'u göz altına almıştı. Bu final sahnesinin ardından dizinin sevenleri heyecanla yeni bölüm fragmanını beklemeye başlamıştı. Ve merakla beklenen "Cesur ve Güzel" 9. bölüm ilk fragmanı yayınlandı.

İşte "Cesur ve Güzel" 9. bölüm 1. fragmanı;



İşte "Cesur ve Güzel"in son bölüm final sahnesi;
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