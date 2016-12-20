7. Bölüm
Babasının sürpriz evliliğinden kötü etkilenen Sühan’ı, Cesur teselli eder. Bu durum Bülent’i çileden çıkarır, Cesur’a karşı giderek daha çok hırslanmaktadır.
Cesur, Sühan’ı Nişantaşı'ndaki eve götürür. Birlikte vakit geçirirler, Cesur bu evde babasıyla ilgili yeni bir ipucuna ulaşır ve bunu araştırmaya başlar.
Öte yandan Korludağ çiftliğine yerleşen Adalet'in gelişi zoraki kutlanırken, Cahide, Hülya'nın ortadan kaybolduğunu geç fark eder. Cahide bebeğini kaybedeceği korkusuyla büyük paniğe kapılır. Bülent’le birlikte bu durumun peşine düşerler.
Sühan ve Cesur’un herkesten uzakta yaşadıkları gün unutulmaz olur. Cesur için güzel bir sürpriz planlayan Sühan, bunun için harekete geçtiğinde Cesurla ilgili çok önemli bir şey öğrenir.
Aynı dakikalarda Cesur’a da Sühan’la ilgili bir tuzak kurulmuştur. Sühan söz konusu olduğu için, Cesur tuzağa doğru hiç bir şey düşünmeden, gözü kapalı ilerler..
'Cesur ve Güzel'de Sühan, Cesur’un sırrını çözebilecek mi?
Yapımcılığını AY YAPIM’ın, yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği, senaryosunu Ece Yörenç’in kaleme aldığı CESUR VE GÜZEL bu akşam 20.00’de yedinci bölümüyle ekrana gelecek.Dizi - 20 Aralık 2016 18:32
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Cesur ve Güzel, Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün
DİZİ HABERLERİ
- 'Yüksek Sosyete'nin finalinde neler olacak?
- Korludağ'da yeni dönem!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- "İçerde"nin 15. bölüm tanıtımı yayınlandı!
- Kısmetse Olur'da diskalifiye şoku!
- Selen Soyder, Can Yaman’ı mahkemeye verdi!
- 'Vatanım Sensin'e yeni oyuncu!
- "İçerde"nin 15. bölümünden ilk görüntüler yayınlandı!
- "Ölene Kadar"ın çekimleri başladı!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?