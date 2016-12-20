'Cesur ve Güzel'de Sühan, Cesur’un sırrını çözebilecek mi?

Yapımcılığını AY YAPIM’ın, yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği, senaryosunu Ece Yörenç’in kaleme aldığı CESUR VE GÜZEL bu akşam 20.00’de yedinci bölümüyle ekrana gelecek.

Dizi - 20 Aralık 2016 18:32
'Cesur ve Güzel'de Sühan, Cesur’un sırrını çözebilecek mi?
7. Bölüm

Babasının sürpriz evliliğinden kötü etkilenen Sühan’ı, Cesur teselli eder. Bu durum Bülent’i çileden çıkarır, Cesur’a karşı giderek daha çok hırslanmaktadır.

Cesur, Sühan’ı Nişantaşı'ndaki eve götürür. Birlikte vakit geçirirler, Cesur bu evde babasıyla ilgili yeni bir ipucuna ulaşır ve bunu araştırmaya başlar.

Öte yandan Korludağ çiftliğine yerleşen Adalet'in gelişi zoraki kutlanırken, Cahide, Hülya'nın ortadan kaybolduğunu geç fark eder. Cahide bebeğini kaybedeceği korkusuyla büyük paniğe kapılır. Bülent’le birlikte bu durumun peşine düşerler.

Sühan ve Cesur’un herkesten uzakta yaşadıkları gün unutulmaz olur. Cesur için güzel bir sürpriz planlayan Sühan, bunun için harekete geçtiğinde Cesurla ilgili çok önemli bir şey öğrenir.

Aynı dakikalarda Cesur’a da Sühan’la ilgili bir tuzak kurulmuştur. Sühan söz konusu olduğu için, Cesur tuzağa doğru hiç bir şey düşünmeden, gözü kapalı ilerler..

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