Cesur ve Güzel’de Sühan koşarken çalan şarkı "Aşk Beni Bulunca" – Gökçe Kılınçer kimdir?

Cesur ve Güzel'de Sühan'ı canlandıran Tuba Büyüküstün'ün koştuğu sahnede arka fonda çalan şarkı merak konusu oldu.

Magazin - 21 Aralık 2016 23:00
Cesur ve Güzel’de Sühan koşarken çalan şarkı "Aşk Beni Bulunca" – Gökçe Kılınçer kimdir?
Son zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Cesur ve Güzel, her hafta yeni bir sürprizle izleyenleriyle buluşuyor. Başrollerini Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı dizi geçtiğimiz günlerde öpüşme sahnesiyle çok konuşulmuştu. Son bölümlerde en çok merak edilenlerden biri de Sühan’ı canlandıran Tuba Büyüküstün’ün koşma sahnelerinde çalan şarkı oldu.

İşte o sahne;


Yavaşlatılmış koşma sahnesinde fonda çalan ‘Aşk Beni Bulunca’ şarkısı Gökçe Kılınçer’in… Farklı yorumu ile dikkat çeken sanatçı, şimdiden internette aranmaya başladı.


GÖKÇE KILINÇER KİMDİR?

İstanbul ve Londra' da müzik çalışmalarına yorumcu, besteci, söz yazarı ve gitarist olarak devam eden Gökçe Kılınçer; Gazi Üniversitesi İşletme bölümünde okurken, Londra Metropolitan Üniversitesi'nden kazandığı burs sonrasında kendini Londra'da buldu. Bir çok farklı müzik tınısını barındıran şehrin de etkisi ile profesyonel anlamda müzikle ilgilenmeye başladı. 2012 yılında Roxy Müzik Günleri'ne katılarak, ikincilik ödülü aldı. Müzikal arayışı, onu farklı müzik stillerini keşfetmeye iterek, kendi müzik estetiğini bulmasına yardımcı oldu. Müzik stilini tanımlamak gerekirse, Retro-Pop Gökçe Kılınçer müziğini ifade eder. Gökçe Kılınçer'in söz ve müziği kendisine ait olan ilk single çalışması “Aşk Beni Bulunca” Dokuzsekiz Müzik yapımcılığında 10 Aralık 2014' te yayımlandı. Ardından “ O Beni Bilmez ( Mayıs 2015) “ ve “Güneşin Kızkardeşi ( Eylül 2015) isimli teklileri yayınlandı.

Kaynak:sozcu.com.tr
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