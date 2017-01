Cesur ve Güzel'in Banu'sunun güzellik sırları!

Magazin - 03 Ocak 2017 06:00

Ergenlik dönemimde annem, cilt sağlığım için bol su içmem ve cildimi hep temiz tutmam gerektiğini öğretmişti. Ondan öğrendiğim şeyler benim için çok önemli.Annemden bana geçen en önemli alışkanlık, tonik yerine doğal gül suyu kullanmak. Bunun dışında bir de yeşil sebze ve meyvelerin cildime iyi geldiğini düşünüyorum. Bu yüzden küçüklüğümden beri yeşil elmayı çantamdan eksik etmem.Sabahları kalkar kalkmaz ilk yaptığım şey yüzümü temizleme jeliyle yıkayıp ardından da nemlendirici sürmek oluyor. Kahvaltımı yaptıktan sonra eğer dışarı çıkacaksam mutlaka BB krem sürerim.Eğer sete gideceksem de nemlendiricimi bol kullanıp üstüne bir şey sürmemeye özen gösteririm ki, cildim dinlensin.Gün sonunda ise saat kaç olursa olsun makyajımı mutlaka temizlerim.Nemlendiricilerimi kullanmadan kimse beni yatağa sokamaz.Özellikle set makyajı çok ağır olduğundan, çok uzun saatler çalıştığım geceler yatmadan önce ayrıca cilt bakım yağı da kullanıyorum.Benim makyaj ritüelim hep aynı. Belirgin gözler yaratmayı seviyorum. Maskara, gündüzleri göz kalemi, geceleri ise eyeliner vazgeçilmezim diyebilirim.Baz olarak ise gündüz BB krem, gece hafif bir fondöten kullanıyorum. Çok fazla renkli far tercih etmem. Doğal renkler favorim; özellikle pudra renkleri ve toprak tonları... Ruj süreceksem öncesinde mutlaka dudak balmı kullanırım. Ya nude tonlarda bir ruj sürerim ya da hiçbir şey sürmem.Her yeni dizi projesinde saçımın rengi değiştiği için yıllardır saçım boyanıyor. Bundan ötürü saç bakımımla ilgili hassas ve dikkatliyim.Saçımın sağlıklı uzaması için üç ayda bir kestiriyorum ve her ay keratin bakımı yaptırıyorum. Evde yaptığım bakımlar da var. İçinde argan yağı, keten tohumu yağı ve cyperus yağı olan bir karışımım var. Bunu her yıkama sonrası saç uçlarıma yediriyorum. Saçıma parlaklık ve yumuşaklık veriyor.Bir de kendi kendime bir şey keşfettim... Eğer saçınızı hep aynı şekilde sıkıca topluyorsanız çabuk yağlanıyor. Saç toplama stilinizi arada değiştirmenizi öneririm.Son zamanlarda aloe vera bitkisine kafayı taktım. Hep yüzümüzle ilgilenirken farkında olmadan bedenimizi unutuyoruz. Oysa tüm cildimizin bakıma ihtiyacı var.Yatmadan vücuduma aloe vera’lı nemlendirici kremlerden sürüyorum. İçine de birkaç damla lavanta yağı ekliyorum. Biliyorsunuz, lavanta uykuya dalmamız için rahatlatıcı bir esans. Haftada iki kez uyguluyorum.El bakımı için üç ayda bir parafin uygulaması yaptırıyorum. Özellikle kış aylarında ellerimiz çok kuruyor. Bu yüzden soğuk havalarda çantamdan nemlendirici el kremimi hiç eksik etmiyorum.Parfüm konusunda çok istikrarlı değilim. İki yıldan daha uzun kullandığım bir parfüm olmadı. Değişiklikleri sevdiğim için sürekli parfümüm de değişiyor. Migrenimden dolayı çok ağır parfümleri sevmiyorum; hafif çiçeksi kokular hoşuma gidiyor. İçinde sandal ağacı, yasemin ve vanilya notaları olan parfümler tam bana göre.Kaynak:hurriyet.com.tr