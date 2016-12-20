Cesur Yürek 11. bölüm yeni fragmanı yayınlandı

Show TV'nin Fark Film imzalı, güçlü oyuncu kadrosu, bol aksiyon ve aşk dolu hikayesiyle ilgiyle izlenen dizisi "Cesur Yürek"in 11. bölüm 2. tanıtım yayınlandı.

Dizi - 21 Aralık 2016 04:00
Cesur Yürek 11. bölüm yeni fragmanı yayınlandı
Perşembe akşamı 11. bölümü ile ekrana gelecek "Cesur Yürek"te;

Ömer’in Bozdoğanlarla savaşı alevleniyor. Ömer Didem ve Ali’yi kurtarmak için canını ortaya koyan Ömer, Ali’nin ölümüne engel olamaz. Babasının ardından Ali’yi kaybeden Ömer intikamını almak için Ferhat ve Hüsrev’in peşine düşer. Enver’in Bradd tarafından deşifre edilmesinden sonra ikisi arasındaki savaş gün yüzüne çıkar. İskender’in babasını vurduranın Gevaşlı olduğunu öğrenmesiyle, Tatar ailesi beklenmedik bir krizle yüzleşecektir. Ömer’in derin devlete çalıştığını bilen Turan, Ömer’in infazına karar verir. Yatağından kalkan Tatar Ahmet masadaki ortaklarını ve oğlunu karşısına alma pahasına, Ömer’i kurtarmak için harekete geçer. Bundan dolayı çileden çıkan İskender babasına karşı büyük bir hamle yapar. Enver ve Ömer’in deşifre edilmesiyle cesur yürek operasyonu nasıl devam edecektir?

Bölgesel sorunları ve uluslararası siyaset ve stratejileri de konu edinen "Cesur Yürek"in başrollerinde Onur Tuna, Hüseyin Avni Danyal, Ruveyda Öksüz yer alıyor. Yönetmenliğini Kudret Sabancı yaparken, senaryosunu ise Cüneyt Aysan ve Ozan Aksungur kaleme alıyor.

“Cesur Yürek”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Perşembe saat 20.00'de Show TV’de.

İşte "Cesur Yürek"in 11. bölüm 2. tanıtımı!
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