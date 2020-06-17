Anne olmak için geri sayımda olan Ceyda Ateş, hamileliğinde 4. ayı tamamladı. Önceki gün ayna karşısında poz veren ünlü oyuncu, “Henüz kilo almadım ama almayacağım anlamına gelmiyor” dedi.
Takipçilerine de hamilelik dönemlerinde kaç kilo aldıklarını soran Ateş’in fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. (Kaynak: sozcu.com.tr)
Ceyda Ateş’ten hamilelik açıklaması
Buğra Toplusoy ile 1.5 yıl önce ABD'de evlenen Ceyda Ateş, hamileliliğinin 16. haftasında sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fiziğinin hala aynı olduğu görülen Ateş, "Kilo almaya başlamadım" notunu yazdı.
17.06.2020 19:23 Magazin