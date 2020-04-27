Ceyda Düvenci karantinanın iyi yönlerini listeledi!

Kendisi gibi oyuncu eşi Bülent Şakrak ve çocukları ile salgın için alınan tedbirlere uyan Düvenci, ev karantinasından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Çocuklarıyla yaptığı aktiviteleri sık sık takipçileriyle paylaşan Düvenci, son olarak karantina sürecinde kendisine iyi gelen şeyleri listesini yayınladı."Düşününce son 1,5 ayda bana iyi gelen şeylerin listesini yapmaya karar verdim. Mesela evde üretmek bana iyi geldi, kitap okumak iyi geldi, hiçbir şey yapmamak iyi geldi, kitaplığımı düzenlemek iyi geldi, sevgilimle göz göze, diz dize olmak iyi geldi.""Yeni fikirler üretmek iyi geldi, duygularımı fark etmek iyi geldi, çocukları izlemek ve onlarla vakit geçirmek iyi geldi, sıkılmak iyi geldi, hayatı bambaşka duygularla yaşamak iyi geldi. Sen ne düşünüyorsun?"(Kaynak: milliyet.com.tr)