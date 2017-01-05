El ele birlikte mağazaları turlayan çift, daha sonra ise soluğu bir restoranda aldı. Burada keyifle sohbet edip, hamburgerlerini yiyen ikili, daha sonra ise birlikte sinemaya geçerek ''Dönerse Senindir '' adlı filmi izlediler.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın sinema keyfi!
Magazin dünyasının sempatik çiftlerinden Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, geçtiğimiz gün geldikleri Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendiler.Magazin - 05 Ocak 2017 17:55
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