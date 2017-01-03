Ceyda Düvenci'nin bebek heyecanı

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci’ye geçtiğimiz gün Akmerkez’de objektife takıldı.

Magazin - 04 Ocak 2017 02:00
Ceyda Düvenci'nin bebek heyecanı
Rol aldığı “Babam ve Ailesi” adlı dizinin reyting kurbanı olup final yapmasının ardından bir süre dinlenmeyi tercih eden Ceyda Düvenci bir giyim mağazasından alışveriş yaptıktan sonra objektifimize yansıdı. Güzel oyuncu şimdilerde zamanını kızı Melisa ile ilgilenerek geçirdiğini söylerken yılbaşı geccesini ailece hep beraber evde geçirdiklerini ve hamileliğinin de sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlerden dolayı üzgün olduğunu belirtirken yaralıların da bir an önce iyileşmesini dilediğini vurguladı.

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Bağlantılar: Ceyda Düvenci

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