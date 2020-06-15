Ceyhun Fersoy Roman havası oynadı, sosyal medyayı salladı!

Pandemi döneminde eşi Begüm Öner’le birlikte çektiği eğlenceli videolarla dikkat çeken Ceyhun Fersoy bu kez roman havası oynadı.

15.06.2020 12:03 Magazin

Ceyhun Fersoy Roman havası oynadı, sosyal medyayı salladı! Bir dönem rol aldıkları 'Seksenler' dizisinde tanışıp 2015 yılında evlenen Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, Instagram'dan yayınladıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'dan 'Düm Tek Tek'

Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'dan 'Düm Tek Tek'



Koronavirüs salgını nedeniyle gerekli izolasyon kurallarına uyan Fersoy ve Öner, karantina sürecini yayınladıkları videolarla eğlenceli hale getiriyor. Son olarak Ceyhun Fersoy, Roman havasında dans ederken çekilen görüntülerini Instagram'dan yayınladı. Kısa sürece binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alan videoya Şinasi Yurtsever, "İlk figüre koptum" notunu düştü. Tülin Şahin, Necmi Yapıcı gibi bir çok ünlü isim de paylaşımı beğendi.

Begüm Öner'i kızdıran mesaj:

Begüm Öner'i kızdıran mesaj: "Niye öpüşüyorsunuz?"



İşte paylaşılan o video:

Begüm Öner'den eğlenceli paylaşım:

Begüm Öner'den eğlenceli paylaşım: "Ne var kilo aldıysak"



Ceyhun Fersoy’dan Survivor Berkan taklidi...

Ceyhun Fersoy’dan Survivor Berkan taklidi...



Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti ev aletlerini enstrüman yaptı!

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti ev aletlerini enstrüman yaptı!
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