Ceyhun Fersoy Roman havası oynadı, sosyal medyayı salladı!

Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'dan 'Düm Tek Tek'

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Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti ev aletlerini enstrüman yaptı!

Bir dönem rol aldıkları 'Seksenler' dizisinde tanışıp 2015 yılında evlenen Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, Instagram'dan yayınladıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.Koronavirüs salgını nedeniyle gerekli izolasyon kurallarına uyan Fersoy ve Öner, karantina sürecini yayınladıkları videolarla eğlenceli hale getiriyor. Son olarak Ceyhun Fersoy, Roman havasında dans ederken çekilen görüntülerini Instagram'dan yayınladı. Kısa sürece binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alan videoya Şinasi Yurtsever, "İlk figüre koptum" notunu düştü. Tülin Şahin, Necmi Yapıcı gibi bir çok ünlü isim de paylaşımı beğendi.