Serdar Ortaç ile model Chloe Loughnan 2014’te evlenip 2019’da boşandı. Popçu, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul etti. Ancak ödemeler 6 aydır aksadı.
"5-6 AYDIR NAFAKA ÖDEMİYOR"
Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, yakın zamanda huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdüğünü söylemiş, şu açıklamayı yapmıştı: "Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum."
HAREKETE GEÇTİ
Bu açıklamanın ardından Serdar Ortaç harekete geçti. Ortaç, şimdi kalan miktarın büyük bölümünü ödemeye hazırlanıyor.
Chloe Loughnan'ın sözleri Serdar Ortaç'ı harekete geçirdi
İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz yıl boşandığı şarkıcı eşi Serdar Ortaç'ın nafaka ödemediğini belirtmiş ve "Canı sağ olsun" demişti. Bu açıklamanın ardından Serdar Ortaç harekete geçti.
18.09.2020 15:33 Magazin