Chloe Loughnan'ın sözleri Serdar Ortaç'ı harekete geçirdi

Serdar Ortaç ile model Chloe Loughnan 2014’te evlenip 2019’da boşandı. Popçu, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul etti. Ancak ödemeler 6 aydır aksadı.Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, yakın zamanda huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdüğünü söylemiş, şu açıklamayı yapmıştı: "Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum."Bu açıklamanın ardından Serdar Ortaç harekete geçti. Ortaç, şimdi kalan miktarın büyük bölümünü ödemeye hazırlanıyor.