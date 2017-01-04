Cinsel gücünü arttır!

Kanadalı bilim adamlarına göre erkekler için bulaşık yıkamak cinsel gücü artırıyor.

Gecce Erkek - 04 Ocak 2017 15:23

Kanada'da Alberta Üniversitesi bünyesinde çalışan Dr. Matt Jones başkanlığında heyetin yaptığı araştırma bulaşık yıkamanın erkeklerin cinsel güçlerini arttırdığını ortaya çıkardı.



Bin 300 aile üzerinde yapılan araştırmanın sonucunun kendilerini şaşırttığını söyleyen bilimadamı, “1 yıllık gözlemin ardından, ev işi yapan erkeklerin ve özellikle sık bulaşık yıkayanların, cinsel güçlerinin arttığını gördük” dedi.

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