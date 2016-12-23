- Az uyumak,
- Hantallık,
- Dağınık yatak odası,
- Besin eksikliği,
- Gaz yapan besinler,
- Aşırı alkol kullanılması,
- Sigara içmek,
- Antidepresanlar,
- Mastürbasyon yapmamak.
Cinsel hayatı yok eden alışkanlıklar!
Seks hayatınıza etki eden belli bazı alışkanlıklar var ve eğer sizde bunlardan bir ya da bir kaçına sahipseniz, bu seks hayatınız ciddi şekilde bitme tehlikesi ise karşı karşıya demektir. İşte o alışkanlıklar...Cinsellik - 23 Aralık 2016 17:47
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