BKM Atölye’nin ilk mezunlarından Ersin Korkut, Kanal D’de ekrana gelen ‘Çok Güzel Hareketler 2’ programına, görüntülü bağlanarak konuk oldu. Komedyen, sakatlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı ‘Survivor’ yarışmasının çekildiği Dominik Cumhuriyeti’nden projeye katılarak, yapımın genel sanat yönetmeni Yılmaz Erdoğan’la skeçleri yorumladı.
'Çok Güzel Hareketler 2'de Ersin Korkut sürprizi!
Ersin Korkut, Dominik Cumhuriyeti'nden görüntülü bağlantı kurarak ‘Çok Güzel Hareketler 2’ye konuk oldu.
30.05.2020 20:25 Dizi Galeri