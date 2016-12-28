Çok konuşulan 'Tin' romanı!

Kültür-Sanat - 28 Aralık 2016 18:20

Romanda şu anda yaşadığımız hayatın belki de ilk yaşam deneyimimiz olmadığına vurgu yapılıyor. “Bu yaşama gelişimizin bir nedeni var” diyen yazar, okuru yüzyıl önceki bir geçmişin şimdiki yaşama etkisi üzerine düşünmeye sevk ediyor.Muhafazakar bir ailenin başı örtülü, mazbut kızı olarak yetişen Fatma, ilahiyat fakültesini sevdiği adamla birlikte terk edip türbanını çıkardığında onu lüks, konfor, günah ve ihtirasla dolu bir yeni hayat bekliyordu. Uğruna eski hayatını ve ailesini terk ettiği kocasıyla ortalama şartlarda heyecansız, tek düze ve sözde sorunsuz bir hayat yaşadığını düşünen Fatma, ertelediği kadınlığını, yaşamayı göze alamadığı bastırılmış ihtiraslarını yan villaya taşınan komşuları Selim sayesinde keşfetmeye başladığında kocasıyla yaşadığı ilişkiyi de sorgular içinde. Biri askerde, diğeri liseli iki çocuk annesi olan Fatma, nefes seanslarına katıldığı Gülşah ve hakikat sohbetlerine katıldığı Hoca sayesinde yüzleşmekten korktuğu potansiyeline fırsat verdiğinde hayatının büyük sarsıntılarla nasıl değişeceğine tanık olur. Evinde yirmi yıldır hizmetli olarak çalışan Dudu’nun sakladığı sırlarla yüzleşmesi, kocasının başka kadınlarla yaşadığı tutkulu ilişkileri kabullenmekten vazgeçmesi Fatma’yı Selim’e daha da yakınlaştıracaktır. Ancak Selim, Fatma’nın olduğunu sandığı adam değildir. Göründüğü gibi biri olmayan Selim, sahip olduğu tesir gücüyle etrafındaki kadınları cazibesiyle büyüleyen, kayıp bir ruhtur. Fatma ve Selim, yüzlerce yıl önce başka bir hayatta Arthur ve Excalibur olarak karşılaşmış olduklarını hatırlamamaktadır henüz. Ancak eski hayatları, bugün yaşadıkları yeni hayatın da habercisidir aslında. Aynı şekilde Asu ve Behçet de yüzlerce yıl önce Tutmosis ve Hatşepsu olarak tanımışlardı birbirlerini. Yarım kalan aşklarını bu yeni hayatlarında yeniden deneyimleyebileceklerinden ikisi de emin değildir aslında. Behçet güçlü kalemi ve sağlam istihbarat ağıyla Fatma’nın kocası Cengiz’in başbakanla kurduğu yakın ilişkinin perde arkasını deştikçe, kendine azılı bir düşman yarattığının farkındadır ama onu bekleyen sondan habersizdir.Yüz yıllardır kendini yazmaya devam eden siyah kaplı altın kitap, Asu’nun elinde yeniden insanlığa hakikati fısıldamaya hazırlanırken, memleket gündeminde siyasetten, ekonomiye, sokak dinamiklerinden, krizlere kadar yaşanan her şeyin perde arkasında oynanan büyük oyunun kirli elleri de ortaya çıkmaya başlar.“Tin”; dünle bugünün, sevgiyle sevgisizliğin, kurtuluşla yenilginin, kazanmakla kaybetmenin, insanlıkla ruhsallığın, yaşadığımız yüzyıl ile geçmiş yüzyıllarıniç içe geçtiği, yaşamsal şifrelerle dolu sarsıcı bir roman.