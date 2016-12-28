Colonie'de fantastik bir yılbaşı geccesi

Eğlence - 28 Aralık 2016 11:13

İstanbul'un yeme, içme ve eğlence sektörüne bambaşka bir soluk getiren Colonie, yılbaşı geccesinde fantastik bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Emre Koca'nın müziğine dans ederken içerisi o kadar ısınacak ki camlar buğu olacak. Kazağınızın içine yazlıklarınızı giymeyi unutmayın.Bir Ayda Pelikan etkinliğidir.Fiyatı: 175 TLSOMON TARTARAvokado, domates salsa ve somon havyarı ileTAZE ISPANAK SALATASIOrganik bebek ıspanak, füme keçi peyniri, yeşil elma ve karamelize cevizTOMYUM RİSOTTOLimonotu aromalı risotto ve ızgara jumbo karidesASYA BAHARATLI DANA BONFİLEHardallı patates püresi ileveyaÇANAKKALE DENİZ LEVREĞİKonfi rezene kökü, mantarlı domates dolma ve rakılı dereotu sos ilePASSIONFRUIT VE KESTANELİ ÇİKOLATA PARFERezervasyon: 0212 243 2103