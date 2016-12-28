Colonie'de fantastik bir yılbaşı geccesi

Karaköy'ün eğlenceli mekanı Colonie'ye yeni yıl heyecanı bir başka yaşanıyor. İşte detaylar...

Eğlence - 28 Aralık 2016 11:13
Colonie'de fantastik bir yılbaşı geccesi
İstanbul'un yeme, içme ve eğlence sektörüne bambaşka bir soluk getiren Colonie, yılbaşı geccesinde fantastik bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Emre Koca'nın müziğine dans ederken içerisi o kadar ısınacak ki camlar buğu olacak. Kazağınızın içine yazlıklarınızı giymeyi unutmayın.


Bir Ayda Pelikan etkinliğidir.

Yemekte ise şöyle..

Fiyatı: 175 TL

BAŞLANGIÇLAR

SOMON TARTAR
Avokado, domates salsa ve somon havyarı ile

TAZE ISPANAK SALATASI
Organik bebek ıspanak, füme keçi peyniri, yeşil elma ve karamelize ceviz

TOMYUM RİSOTTO
Limonotu aromalı risotto ve ızgara jumbo karides

ANA YEMEK

ASYA BAHARATLI DANA BONFİLE
Hardallı patates püresi ile
veya
ÇANAKKALE DENİZ LEVREĞİ
Konfi rezene kökü, mantarlı domates dolma ve rakılı dereotu sos ile

TATLI

PASSIONFRUIT VE KESTANELİ ÇİKOLATA PARFE

Rezervasyon: 0212 243 2103

COLONIE hakkında detaylı bilgi ve iletişim için tıklayın.
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