İstanbul'un yeme, içme ve eğlence sektörüne bambaşka bir soluk getiren Colonie, yılbaşı geccesinde fantastik bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Emre Koca'nın müziğine dans ederken içerisi o kadar ısınacak ki camlar buğu olacak. Kazağınızın içine yazlıklarınızı giymeyi unutmayın.
Bir Ayda Pelikan etkinliğidir.
Yemekte ise şöyle..
Fiyatı: 175 TL
BAŞLANGIÇLAR
SOMON TARTAR
Avokado, domates salsa ve somon havyarı ile
TAZE ISPANAK SALATASI
Organik bebek ıspanak, füme keçi peyniri, yeşil elma ve karamelize ceviz
TOMYUM RİSOTTO
Limonotu aromalı risotto ve ızgara jumbo karides
ANA YEMEK
ASYA BAHARATLI DANA BONFİLE
Hardallı patates püresi ile
veya
ÇANAKKALE DENİZ LEVREĞİ
Konfi rezene kökü, mantarlı domates dolma ve rakılı dereotu sos ile
TATLI
PASSIONFRUIT VE KESTANELİ ÇİKOLATA PARFE
Rezervasyon: 0212 243 2103
COLONIE hakkında detaylı bilgi ve iletişim için tıklayın.
Colonie'de fantastik bir yılbaşı geccesi
Karaköy'ün eğlenceli mekanı Colonie'ye yeni yıl heyecanı bir başka yaşanıyor. İşte detaylar...Eğlence - 28 Aralık 2016 11:13
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