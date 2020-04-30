Corona virüsü yenen Tom Hanks'ten plazma bağışı!

Usta aktör Tom Hanks eşi Rita Wilson ile corona virüse yakalandığını duyurmuştu. Çift coronayı yenmeyi başardı. Hastalığı atlatan ünlü oyuncu, plazma bağışında bulundu.Ünlü oyuncu bağış yaptıktan sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaparak, plazma torbasının gösterdi ve “İşte geçen haftanın plazma torbası. Böyle bir torba! Evrak işlerinden sonra şekerleme yapmak kadar kolay” dedi.