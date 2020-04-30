Usta aktör Tom Hanks eşi Rita Wilson ile corona virüse yakalandığını duyurmuştu. Çift coronayı yenmeyi başardı. Hastalığı atlatan ünlü oyuncu, plazma bağışında bulundu.
Ünlü oyuncu bağış yaptıktan sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaparak, plazma torbasının gösterdi ve “İşte geçen haftanın plazma torbası. Böyle bir torba! Evrak işlerinden sonra şekerleme yapmak kadar kolay” dedi.
Corona virüsü yenen Tom Hanks'ten plazma bağışı!
Covid-19’u atlatan Tom Hanks tedavide kullanılmak üzere plazma bağışında bulundu. 63 yaşındaki aktör, bağışladığı plazma torbası fotoğrafına, “İşte geçen haftanın plazma torbası. Böyle bir torba! Evrak işlerinden sonra şekerleme yapmak kadar kolay” notunu yazdı.
30.04.2020 13:32 Dünya Magazin