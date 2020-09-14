Covid 19'a karşı hijyenden emin olun!

Dövme hakkında ayrıntılı bilgi verirken dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi Dermatoloj Uzmanı Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, “Dövme yaptıracağınız alanın kapalı ortam olduğunu ve işlemin uzun süreceğini göz önünde bulundurarak ortamda Covid-19’a karşı alınan önlemler hakkında bilgi isteyin. İki işlem arasında randevu saatlerinin aralıklı olduğuna emin olun. Çalışanların maske kullanmasına, diğer müşterilerin de bu konuda özenli olup olmadığına dikkat edin” uyarılarında bulunuyor.Binlerce yıldan bu yana önceleri soyluluğun ya da köleliğin, askerliğin ya da ergenliğin, erdemin ya da cesaretin, bir kabileye aidiyetin ya da kötülüklerden arınmanın ifadesi olarak kullanılan dövme günümüzde süs, moda ve sanat olarak değerlendiriliyor. Her geçen yıl daha da yaygınlaşan bu bedenini süsleme yöntemi birkaç saat içinde yapılsa da izleri kalıcı olduğu için yapmadan önce iyi düşünmek ve karar vermek gerekiyor. Dövme yapılırken, cildin üst tabakasına ince iğnelerle kalıcı boyanın yerleştirilerek istenen tasarımın ortaya konulduğunu anlatan Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, “Dövmeler için kullanılan boyalar bazen vücut tarafından yabancı cisim olarak algılanır ve vücut bu cisimlere karşı savunma fonksiyonlarını çalıştırır. Böylece alerjik reaksiyonlar, enfeksiyonlar ve hatta deri kanserine kadar ilerleyebilen bir süreç başlamış olur” diye konuşuyor.Dövme yaptırmadan önce dikkatlice düşünüp dövme isteğinden emin olunması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, şöyle devam ediyor: “Pişman olabileceğinizi düşünüyorsanız veya endişeleniyorsanız kendinize zaman verin. Dövmenin yerini dikkatlice seçin. Dövmenizi kıyafetlerin altına gizleme seçeneğini isteyip istemediğinizi düşünün. Dövme için seçeceğiniz tasarımı uzun süre bedeninizde taşıyıp taşımak istemediğinize emin olun. Genç yaşta iseniz seçeceğiniz tasarımın ileri yaşlarınızda da sizinle olacağını unutmayın. Kilo alımının dövmeyi bozabileceğini veya görünümünü etkileyebileceğini unutmayın. Dövme tasarımını seçerken mümkün olduğunca az renkli olmasına özen gösterin.”Dövme tasarımı kadar bu işlemin yapılacağı yerdeki hijyen kurallarına özellikle Covid-19’a karşı korunmayı sağlayacak biçimde uyulup uyulmadığı da dikkat edilmesi gereken noktaların başında geliyor. Dövme işleminin uzunca sayılabilecek bir sürede ve kapalı alanlarda yapıldığına işaret eden Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, “Uygun şekilde eğitim almış çalışanların istihdam edildiği yerlere gidin. Dövme yaptırdığınız yerde alınan koronavirüs önlemleri hakkında bilgi isteyin. İki işlem arasındaki randevu süresinin uzun olmasına dikkat edin. Çalışanlar ve dövme sanatçısının maske taktığından, müşterilerini de bu konuda uyardığından emin olduğunuz bir yere gidin. İşlem süresince maskenizi çıkarmayın” diye bilgi veriyor. Tüm bu önlemlerin yanı sıra dövme yapan kişinin eldiven giymesine, kullanılan ekipmanın uygunluğuna ve işlem öncesi tüm iğne ve tüplerin kapalı paketlerden çıkarılmasına, tek kullanımlık olmayan ekipmanların sterilize edilmesine de dikkat etmek gerekiyor. Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, dövme yaptırdıktan sonraki süreç hakkında da “Dövmenize iyi bakın, temiz tutun. Dövme alanını güneşten koruyun ve sık sık nemlendirin. Dövmenizin enfekte olabileceğini düşünüyorsanız veya dövmenizin düzgün iyileşmediğinden endişeleniyorsanız, dövmeniz beklediğiniz gibi değilse ya da sildirmeyi düşünüyorsanız dermatoloğunuza başvurun” diyor.Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, dövme sonrasında deride gelişebilecek olası yan etkileri şöyle sıralıyor:1. Alerjik reaksiyonlar: Dövme yapılırken kullanılan boyalar, özellikle kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renkte olanlar kaşıntılı kızarıklık gibi alerjik cilt reaksiyonlarına neden olabilir. Alerjik reaksiyonlar, dövmeyi yaptırdıktan sonraki 1-2 saat içinde ortaya çıkabileceği gibi yıllar sonra bile görülebilir.2. Cilt enfeksiyonları: Dövme yaptırdıktan sonra uygulama bölgesinde bakteriyel veya viral kaynaklı deri enfeksiyonları gelişebilir.3. Yara iyileşmesi sorunları: Dövme sonrası yara iyileşme mekanizmalarında bozulma meydana gelebilir. Bu da skar-keloid dokusu olarak bilinen aşırı yara izlerine neden olabilir.4. Yabancı cisim tepkisi: Bazen dövme için deri altına yerleştirilen boya etrafında granülom adı verilen iltihabi bir bölge oluşur ve deri yapısının bozulmasına ve deride sertleşmelere sebep olabilir.5. Kanla bulaşan hastalıklar: Dövme için kullanılan ekipmana herhangi bir virüs taşıyan kan bulaşmışsa, metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), Hepatit B ve Hepatit C, AIDS dahil olmak üzere çeşitli kan yoluyla bulaşan hastalıklara yakalanma riski görülür.6. Görüntüleme, radyolojik problemler: Nadiren, dövmeler veya kalıcı makyaj, tanı amaçlı kullanılan manyetik rezonans görüntüleme (MRI) incelemeleri sırasında etkilenen bölgelerde ödem veya yangıya neden olabilir. Bazı durumlarda dövme boyası görüntünün kalitesini bozabilir.7- Deri kanseri riski: Zaman içerisinde dövme bölgesinde ya da çevresinde çeşitli türden deri kanserleri gelişebilir.