Covid-19’a karşı sadece ‘el hijyeni’ yetmez

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır yeterince hijyen olmayan tırnak içlerinin mikropların barınmaları için uygun bir ortam oluşturduğuna dikkat çekerek, “Elleri yıkarken tırnaklara fırçalama yapılsa bile yine de tırnak altlarına yerleşen mikroorganizmaların tam temizlenemediğini biliyoruz. Bu nedenle Covid-19’a karşı sadece el yıkamak yeterli gelmez, tırnakların bakımına da çok önem vermek gerekiyor” diyor. İşte bu noktada aklımıza şu soru takılıyor: Covid-19’un bulaşmasını önlemek için hangi önlemleri almalıyız? Acıbadem Kadıköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, Covid-19 enfeksiyonundan korunmak için tırnaklarımızın bakımında asla atlamamamız gereken 9 kuralı anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.Gerek dezenfektan kullanımı gerekse sık sık el yıkama nedeniyle tırnaklarımızda kurumaya bağlı çatlamalar, kat kat ayrılmalar olabiliyor. Bunun önüne geçmek için ellerinizi temizlerken dezenfektan yerine mümkün olduğunca su ve sabun kullanın.Pandemi sürecinde Covid-19 enfeksiyonundan korunmak için almanız gereken en önemli önlemlerden biri, tırnaklarınızı kısa tutmak olmalı. Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır mikropların aslında kısa tırnaklarda da barınabildiğine dikkat çekerek, “Bu nedenle elleri yıkarken tırnaklar da iyice ovalanmalı ve ellerin ardından kurutulmalı” diyor.El hijyenine gösterdiğiniz özeni mutlaka tırnaklarınıza da göstermeli ve onları mümkün olduğunca kısa tutmalısınız. Ancak dikkat! Tırnakların derin kesilmeleri nedeniyle tırnak yatağı açığa çıkıyor ve bu durum tırnak diplerinde bakterilerin oluşturacağı enfeksiyona sebep olabiliyor. “El tırnaklarınızı hilal şeklinde ve tırnak ucunda 1-2 mm’lik bir beyaz kısım kalacak şekilde kesmelisiniz” diyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gereken şu günlerde bu tip bakteriyel enfeksiyonlar bağışıklığımızı zayıflatarak Corona enfeksiyonuna karşı bizi savunmasız bırakabilir”Virüsün bulaşmasında en önemli kaynak eller olduğu için tırnak yeme ve tırnak etlerini koparma gibi alışkanlıklarınız varsa, bunlardan bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Aksi halde elleriniz ve tırnaklarınızda taşıdığınız virüs ile bakterileri, ağız ve burun yoluyla bulaştırabilirsiniz.Hangi renkte olursa olsun ojeler tırnakları çok daha bakımlı gösteriyorlar. Ancak ojelerin 3-4 gün sonra tırnaklardan kısmen çıkması ve çatlaması halinde; burada oluşan aralıklar mikroorganizmaların tırnaklara yerleşmeleri için uygun bir ortam oluşturuyor. Aslında ojeden ziyade tırnakların kısa olmaları çok önemli olsa da, siz yine de bu dönemde risk almamak adına oje sürmeyi erteleyin.Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır takma tırnakların ojelerden çok daha büyük bir risk oluşturduğu uyarısında bulunarak, “Doğal tırnaklara göre takma tırnakların daha çok bakteri barındırdıkları yapılan çalışmalarda gösterilmiş.” diyor.Hijyen konusunda oldukça dikkatli olduğumuz pandemi döneminde çevremizi ve eşyalarımızı temizlerken kullandığımız çamaşır suyu ile deterjanlar da tırnaklarımıza zarar veriyorlar. Bu nedenle temizlik yaparken mümkünse içi pamuk astarlı plastik veya vinil eldiven kullanın.El ve tırnaklarınızı yıkadıktan hemen sonra, kurumayı önlemek için nemlendirici sürmeyi alışkanlık haline getirin. Hindistan cevizi yağı, keten tohumu yağı ve badem yağı, tırnakların nemlenmeleri ve güçlenmelerinde etkili olan doğal yağlardan. “Bu yağları gün içinde tırnaklarınıza ve tırnak kutiküllerine masaj yaparak yedirmeniz, tırnaklarınızın güçlenmeleri ve sağlıklı olmalarında yardımcı olacaktır” diyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır şu öneride bulunuyor: “Ayrıca akşamları bu yağlardan oluşan karışımı ellerinize sürüp 30 dakika kadar poşet eldiven takmanız, tırnaklarınızın bu yağlar aracılığıyla beslenmesini sağlayacaktır.”Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır tırnağın temel yapısal proteininin keratin olduğunu belirterek, “Keratin vücudumuzda saç, tırnak, deri ve dişlerimizin yapısında bulunuyor. Keratin eksikliğinde tırnak kırılması ve saç dökülmesi sorunları artıyor. Tırnaklarınız güçlendirmek keratinden zengin olan brokoli, lahana, sarımsak, pırasa, soğan, balık, yoğurt ve süt gibi besinleri düzenli tüketin” diyor. Ayrıca keratin üretiminde görevli olan demir, B 12, folik asit gibi vitamin ve minerallerin eksikliklerinde de sağlıklı keratin üretimi olmuyor; tırnaklar zayıf ve kırılgan hale geliyor. Dolayısıyla demir, B 12, folik asit eksikliği varsa, bu durum tedavi edilmedikçe sağlıklı tırnaklara sahip olmanız güçleşiyor. Sağlıklı tırnaklar için sebze ve meyvelerin yanı sıra omega 3’ten zengin beslenmeye de özen gösterin.