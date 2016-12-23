CSKA Moskova 79-95 Fenerbahçe / Maç Özeti

THY Avrupa Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda CSKA Moskova'yı uzatma sonucunda 95-79 mağlup etti.

Basketbol - 23 Aralık 2016 22:32
CSKA Moskova 79-95 Fenerbahçe / Maç Özeti
Fenerbahçe, normal süresi 75-75 biten maçta deplasmanda CSKA Moskova'yı 95-79 mağlup etti. Bu arada sarı lacivertliler, CSKA Moskova'nın kendi sahasındaki 17 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.
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