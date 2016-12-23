CSKA Moskova 79-95 Fenerbahçe / Maç Özeti
THY Avrupa Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda CSKA Moskova'yı uzatma sonucunda 95-79 mağlup etti.Basketbol - 23 Aralık 2016 22:32
Fenerbahçe, normal süresi 75-75 biten maçta deplasmanda CSKA Moskova'yı 95-79 mağlup etti. Bu arada sarı lacivertliler, CSKA Moskova'nın kendi sahasındaki 17 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: CSKA Moskova, Fenerbahçe, Maç Özeti, THY Avrupa Ligi
BASKETBOL HABERLERİ
- Galatasaray Odeabank 76-86 Anadolu Efes
- Fenerbahçe 64-71 Darüşşafaka / Euroleague
- EuroLeague’de Türk derbisi!
- Darüşşafaka Doğuş’tan 5’te 5
- Anadolu Efes son anda
- Panathinaikos 81-70 Fenerbahçe
- Galatasaray Odebank 83-80 Emporio Armani Milano
- Darüşşafaka Doğuş 81-68 Real Madrid
- Darüşşafaka Doğuş, Giresun'da galip!
- İstanbul BBSK 71–61 Galatasaray Odeabank