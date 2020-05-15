'Çukur' dizisinden hayranlarını üzecek haber!

Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisinin yeniden ne zaman sete çıkacağı merak konusu olmuştu. Hayranlarının heyecanla beklediği dizi için flaş bir karar alındı. Çukur, sezon finali yaptı. Bu sezon çekimleri gerçekleşmeyecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin 4. sezon çekimlerine temmuz sonu ya da ağustos başında başlanacak.