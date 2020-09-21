'Çukur' dizisinden yeni rekor!

‘Çukur’, üç sezon boyunca gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle büyük bir izleyici kitlesi kazandı. Yeni sezonuyla da iddialı bir giriş yapan dizi başarısını YouTube’daki kanalıyla da sürdürüyor. Sosyal medyada tanıtımlarının, karakter videolarının geniş hayran kitlesiyle izlenme rekorları kırdığı dizinin YouTube kanalı yeni sezonun başında daha şimdiden 5 milyon aboneye ulaştı.Sürpriz karakterlerin katılımıyla 4. sezonda da çok konuşulmaya devam eden ‘Çukur’, yayın günü sosyal medyada TT listelerinde zirvede yer almaya devam ediyor.Çukur her Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!