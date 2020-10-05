Çukur ve Erdenetler arasındaki mücadele kızışıyor!

Çukur bu akşam 4. sezonun 5. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç’ın Cengiz’in adamı olduğunu öğrenen Cumali boş durmayacak ve onu cezalandırmak için Çukur’un bütün gücüyle Erdenetler’e saldıracak. Çukurlular, Erdenetler’i hiç ummadıkları anlarda kendi yöntemleriyle vuracak. Bu savaşı durdurmazsa bir yıkıma sürükleneceklerini fark eden Yamaç sorunu kökünden çözmek için bir hamle yapacak. Yamaç bu hedefine ulaşmak için Vartolu’yla birlikte plan kurarken Makbule de kendine güçlü bir müttefik bulup Yamaç’ı öldürmek için harekete geçecek. Mahalledeki mezarlığın düzeltilmesi için uğraşan Cumali farkında olmadan bir gizem perdesini aralamış olacak. Çukur ve Erdenetler arasındaki mücadele giderek kızışırken Yamaç ve Vartolu'nun kuracağı oyunun sonuçları merakla beklenecek.“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!