Çukur'da ölenler Alev Alev'de dirildi! Gözler Barış Arduç'a çevrildi

Pazartesi akşamlarının fenomen dizisi Çukur'da son dönemde birçok oyuncu ayrılığı yaşandı. Çukur'a veda eden Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Cihangir Ceyhan, Alev Alev'in oyuncu kadrosunda katıldı. Çukur'un yayınlanan son bölümünde Barış Arduç'un canlandırdığı Arık Böke Erdenet karakterinin ölerek diziden ayrılması akıllara yeni bir soru daha geldi.Acaba Barış Arduç da Alev Alev'e katılır mı?