Çukur'da tüm dengeleri değiştirecek gelişme!

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde, Arık Böke ve Cumali'nin kapıştığı final anları nefesleri keserken Cumali'nin Arık'ı vurması Erdenetler ile Çukur'un arasındaki mücadelenin seyrini değiştirecekti. Cumali'nin bu hareketi Çukur'u nasıl bir yola sürükleyecekti?Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 6.09 izlenme oranı (rating), 13.86 izlenme payı (share), AB'de 5.46 izlenme oranı (rating), 13.31 izlenme payı (share) Total’de 6.15 izlenme oranı (rating), 15.65 izlenme payı (share) elde etti. #teketek etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat 45 dakika TT listesinde kaldı. Barış Arduç'un vedası da sosyal medyada ses getirdi. Arık Böke Erdenet Türkiye gündeminde 5 saat 10 dakika boyunca yer aldı.Yamaç, Cengiz'e karşı hamle yaparken yeni bir oyunun içinde olduğunu fark etti. Cengiz'e doğrulttuğu silahı boş çıkan Yamaç'ın etrafını birden Cengiz'in adamları sardı. Cengiz, Yamaç'ın bu ihanetine karşı ise tehditkar bir karşılık verdi. Yamaç'ın, Çukur'u korumak için gözünü karartıp Cengiz Erdenet'e karşı yaptığı plan elinde patlarken diğer tarafta Çukur'u bir başka tehlike bekliyordu. Yakup'u takip eden Arık Böke, kaçırılmasının arkasında Çukur olduğunu düşündü. Bunun üzerine Çukur'a saldırmayı kafasına koyan Arık harekete geçti. İlk hedefi her şeyden çok sevdiği atı Şimşek'i almak olan Arık, Çukurlular'ın yolunu kesti.Diğer tarafta iki aşiret arasında çıkan husumet Erdenetler'i ve Yamaç'ı yeni bir operasyonun içine soktu. Server, Cengiz Erdenet'ten yardım isterken İskandar ise Reşit Feyzullah'ın kapısını çaldı. Erdenetler, İskandar'ı öldürmek isterken Reşit tarafından sert bir uyarıyla karşılaşan Yamaç bu infaza engel olmaya çalıştı. Arık ve Yamaç, Cengiz Erdenet'in emriyle İskandar'ı aramak için harekete geçti. Bir yandan Arık'ı korumaya bir yandan da İskandar'ın ölmesine engel olmaya çalışan Yamaç zor anlar yaşadı. Yamaç ve Arık'ın operasyon anlarında heyecan doruğa ulaşırken ikili arasındaki gerilim bir anda büyük bir kavgaya dönüştü.