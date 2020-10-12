Çukur'da Yamaç ve Arık'ın nefes kesen mücadelesi!

Çukur bu akşam 4. sezonun 6. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç son hamlesinden sonra karşısında ilk defa en az kendisi kadar zeki bir düşmanı olduğunu fark edecek. Cengiz’in isteğiyle Arık’ı korumak zorunda kalan Yamaç aynı zamanda Çukur’u da korumak için Arık’la nefes kesen bir mücadeleye girecek. Yamaç, aldığı zorlu görevi başarabilmek için Vartolu’dan yardım isterken ikisinin kurduğu zekice oyunun sonuçları merakla beklenecek. Efsun, içine düştüğü zor durumdan beklenmedik, eski bir müttefikinin yardımıyla çıkacak. Boş çıkan Cumali amcanın mezarıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Cumali’nin, Erdenetler’e karşı yaptığı son hamle Çukur’u, Yamaç’ı ve Erdenetler’i geri dönülmez bir yola sürükleyecek.“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!