Çukur dizisine bu sezon da devam edeceği öğrenilen Cihangir Ceyhan'la ilgili flaş bir iddia daha gündeme geldi.
Başarılı oyuncunun Ay Yapım'ın diğer dizisi "Alevlerin Ardından" dizisinden de teklif aldığı konuşuluyor.
Ceyhan'ın Çukur'dan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. (Kaynak: Birsen Altuntaş / tv100.com)
'Çukur'da yeni sezon öncesi şoke eden iddia!
Çukur dizisinin en sevilen karakterleri arasında yer alan ismin, Ay Yapım'ın bir diğer dizisi nedeniyle Çukur'dan ayrılacağı iddia edildi. Anlaşma tamamlanırsa bundan sonra "Alevlerin Ardından"da rol alacak.
12.08.2020 17:31 Dizi Galeri