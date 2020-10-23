‘Çukur’, üç sezon boyunca gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle büyük bir izleyici kitlesi kazandı. Tam olarak 3 sene önce 23 Ekim 2017’de ilk bölümü yayınlanan, dördüncü sezonuyla da başarısını sürdüren dizinin ekibi 100. bölümünü sette pasta keserek kutladı.
Sosyal medyada tanıtımlarının, karakter videolarının geniş hayran kitlesiyle izlenme rekorları kırdığı dizinin 100. bölüm için ayrıca Koçovalı kardeşleri canlandıran Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memili’nin dizinin aksiyon yönetmeni ve Kemal karakteriyle tanınan Uğur Yıldıran’ın sorularıyla hep beraber sohbet ettikleri özel bir video çekimi yapıldı. Özel video 100. bölüm öncesinde dizinin hesaplarından paylaşılacak.
Çukur her Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
'Çukur'dan 100. bölüm kutlaması!
Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekranlara gelen fenomen dizi ‘Çukur’ başarılarına yenisini ekledi. Pazartesi akşamlarına hem reytinglerde hem de sosyal medyada damga vuran dizinin bu Pazartesi günü 100. bölümü Show TV’de izlecisiyle buluşacak. Çukur ekibi yayın öncesi 100 bölümlük başarısını sette kutladı.
23.10.2020 19:24 Dizi Galeri