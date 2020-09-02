'Çukurova'da ikinci Fekeli dönemi!

Tüm karizması ile meraklı bakışlar altında Adana’ya giriş yapan genç adam: FİKRET FEKELİ!‘Bir Zamanlar Çukurova’nın 3. sezon sürprizlerinden biri olan Furkan Palalı, hikayeye Fikret Fekeli olarak dahil oluyor. Yani Ali Rahmet Fekeli’nin hayatta olup olmadığını bile bilmediği yeğeni!Fikret Fekeli, birden bire Fekeli’nin de Çukurova’nın hayatına dahil olurken, bakalım ona Yılmaz’dan sonra kendi kanından kendi canından ikinci bir evlat mı olacak?