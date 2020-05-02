Çukur'un aşıkları Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu karantinada da ayrılmadı!

Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu, basın mensuplarından uzakta bir hayat yaşasa da, aşk ortaya çıktıktan sonra dizinin hayranları tarafından sıkı takibe alındılar. Hayranlar, iki ismin karantinayı birlikte geçirdiğini ortaya çıkardı. Sözcü'nün haberine göre; Çukur’un evden çekilen bölümlerinde Rıza Kocaoğlu, Hazal Subaşı'nın önünden geçti ve bu görüntü izleyicilerin gözünden kaçmadı. En son Seferihisar Belediyesi için 23 Nisan'da “Evde Kal” videosu hazırlayan ikili aynı kütüphanenin önünde kayıt yaptı.Bu görüntülerin hemen ardından Hazal Subaşı'nın annesi Rukiye Gençyiğit'in kızının doğum gününü nişan tepsisi ile kutlaması ise çarpıcı bir detaydı. Hayranlar, bu durumu “Annesinden onay çıktı, yakında nişan mı var acaba?“ diyerek yorumladı. (Kaynak: aksam.com.tr)