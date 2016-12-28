Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreni yapıldı..

Kültür-Sanat - 28 Aralık 2016 13:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde konuştu.



Erdoğan, "Bu yılki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri, edebiyat alanında sayın Mustafa Kutlu'ya, tarih alanında sayın Prof.Dr. Kemal Karpat'a, müzik alanında sayın Prof.Dr. Erol Parlak'a,sinema alanında sayın Şener Şen'e, geleneksel sanatlar alanında sayın Feridun Özgören'e verilmiştir. Vefa ödülü merhum Ord. Prof.Dr. Süheyl Ünver belirlenmiştir" dedi.



Usta sanatçı Şener Şen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü aldığı törende konuştu. Şen, ödülünü 'toplumsal barışa' adadı.



Şen, burada yaptığı konuşmada "Hikayeler hayatı nasıl yaşayabiliriz konusunda bize yol göstericilerdir. Ben canlandırdığım karakterlerin iyiye ve doğruya hizmet etmesi için özenle seçtim.Bir aktör için intihar sayılabilecek uzun yıllar istediğim hikayeyi bekledim.İyiyi, doğruyu ve güzeli arayan toplumların her zaman barış içinde yaşayacağıma inandım. Bu ödülü toplumsal barışımıza bir katkısı olması umudu ile kabul ediyorum" dedi.



Şener Şen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yan yana otururken, Şener Şen'in filmlerinden alınan kesitlerle hazırlanan biyografide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık gülümsediği görüldü.



Kaynak:hurriyet.com.tr

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