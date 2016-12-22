Damat adayından Hanife için şok iddia!

Star TV'de yayınlanan izdivaç programı "Zuhal Topal'la" programında yine ilginç anlar yaşandı.

Magazin - 22 Aralık 2016 20:00
Damat adayından Hanife için şok iddia!
"Zuhal Topal'la" programından ayrıldıktan sonra tekrar geri dönen gelin adayı Hanife, yeni talibi Gökhan Bey ile karşılaştı. Paravan açılmadan locadaki arkadaşlarının görüşünü almak isteyen Hanife için, programında damat adaylarından Serkan şok bir iddia ortaya attı.


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"Benim tercihim, düşüncem Hanife’nin kararının olumsuz olacak" diyen Serkan’a, programın sunucusu Zuhal Topal, "Serkan, bilinçaltın dile geldi" dedi. Serkan ise "Hanife’nin aklının bende olduğunu düşünüyorum" sözleriyle hem stüdyoda hem de ekran başında izleyenleri şaşkına çevirdi. Aklının Serkan’da olmadığını vurgulayan müzmin gelin adayı, Gökhan için kararının olumsuz olacağını söyledi.

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