Damat adayından Hanife için şok iddia!

Magazin - 22 Aralık 2016 20:00

İzdivaçta ne döndüğünü açıkladı! Zuhal Topal'ın bile gözleri açıldı

Popstar Bayhan'ın haftalık ücreti dudak uçuklattı

"Zuhal Topal'la" programından ayrıldıktan sonra tekrar geri dönen gelin adayı Hanife, yeni talibi Gökhan Bey ile karşılaştı. Paravan açılmadan locadaki arkadaşlarının görüşünü almak isteyen Hanife için, programında damat adaylarından Serkan şok bir iddia ortaya attı."Benim tercihim, düşüncem Hanife’nin kararının olumsuz olacak" diyen Serkan’a, programın sunucusu Zuhal Topal, "Serkan, bilinçaltın dile geldi" dedi. Serkan ise "Hanife’nin aklının bende olduğunu düşünüyorum" sözleriyle hem stüdyoda hem de ekran başında izleyenleri şaşkına çevirdi. Aklının Serkan’da olmadığını vurgulayan müzmin gelin adayı, Gökhan için kararının olumsuz olacağını söyledi.