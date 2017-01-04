Damat yalan söyleyince Zuhal Topal stüdyodan kovdu!

Yayınlanan İzdivaç programları arasında bir centilmenlik anlaşması yapılmıştı.

Magazin - 04 Ocak 2017 13:49
Damat yalan söyleyince Zuhal Topal stüdyodan kovdu!
Anlaşmaya göre programlar arasında gelin ve damat transferi yapılamayacaktı. Örneğin Esra Erol'a katılan bir damat adayı programdan ayrıldıktan sonra Zuhal Topal'ın programına çıkamayacaktı. Fakat anlaşmaya aykırı bir durum gerçekleşti. Zuhal Topal'ın programına katılan Onur daha önce başka bir izdivaç programına katıldığını gizledi. Zuhal Topal Ezgi isimli yarışmacıya talip olarak gelen Onur'un başka bir programa katıldığını öğrenince çılgına döndü. Ezgi'nin kararını beklemeden Onur'u stüdyodan kovdu. Zuhal Topal, damat ve gelin adaylarına uyarıda bulunarak; "Başvuruda bulunurken lütfen yalan ve yanlış beyanda bulunmayın. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkıyor" dedi.

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