Damat yalan söyleyince Zuhal Topal stüdyodan kovdu!

Magazin - 04 Ocak 2017 13:49

Anlaşmaya göre programlar arasında gelin ve damat transferi yapılamayacaktı. Örneğin Esra Erol'a katılan bir damat adayı programdan ayrıldıktan sonra Zuhal Topal'ın programına çıkamayacaktı. Fakat anlaşmaya aykırı bir durum gerçekleşti. Zuhal Topal'ın programına katılan Onur daha önce başka bir izdivaç programına katıldığını gizledi. Zuhal Topal Ezgi isimli yarışmacıya talip olarak gelen Onur'un başka bir programa katıldığını öğrenince çılgına döndü. Ezgi'nin kararını beklemeden Onur'u stüdyodan kovdu. Zuhal Topal, damat ve gelin adaylarına uyarıda bulunarak; "Başvuruda bulunurken lütfen yalan ve yanlış beyanda bulunmayın. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkıyor" dedi.