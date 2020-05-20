Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın yeni yaşını Instagram'da paylaştığı dans videosu ile kutladı. Bir takipçisi Altuğ'un paylaşımının altına "Benim 5 yaşındaki kızım gördü, 'değiştir anne bunlar sapık mı?' diyor" yorumunu yazdı. Pınar Altuğ bu yoruma ateş püskürdü. Sessizliğini bozan oyuncu takipçisine şu yanıtı verdi:
"Keşke siz de ona sevgi ve aşkın ne olduğunu öğretseniz de ileride mutlu olsa... Bu arada 5 yaşındaki çocuğun zaten Instagram'a bakmıyor olması gerekir bu da küçük bir not olsun."
Dans videosuna gelen yorum Pınar Altuğ'u çıldırttı!
Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşiyle dans ettiği anları yayınlamıştı. Altuğ, bu videoya yorum yapan bir takipçisine sert çıktı.
20.05.2020 15:28 Magazin