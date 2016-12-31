Darüşşafaka Doğuş, Barcelona'da mağlup

Darüşşafaka Doğuş maça Wanamaker, Bertans, Anderson, Clyburn ve Semih ilk 5’iyle çıktı. Daçka maça çok iyi başladı ve Anderson’ın üçlükleriyle ilk 5 dakikayı 9-15 önde geçti. Barça, Tomic ve Doellman’la karşılık verip eşitliği yakalasa da son hücumda Moerman’ın üçlüğüyle Daçka ilk çeyreği 19-22 önde kapadı.
Daçka ikinci çeyreğe yeni transferi Zizic’in boyalı alandaki enerjisiyle iyi başladı ve Anderson’ın sayılarıyla farkı bir anda 7 sayıya çıkardı: 19-26. Çeyreğin kalanında Darüşşafaka Doğuş dış şutlarda düşük bir yüzdeyle oynayınca Barcelona 18. dakikada maçtak ilk üstünlüğünü yakaladı. Ancak Daçka, Wilbekin’in son 30 saniyedeki iki üçlüğüyle soyunma odasına 35-40 üstün gitti.
SON ÇEYREKTE BARÇA
İkinci yarıya Barcelona çok hızlı başladı ve hem içeriden hem dışarıdan bulduğu basketlerle 14-0’lık seriyle 23. dakikada 49-40’lık üstünlük sağladı. Bu dakikadan Daçka, Anderson’ın önderliğinde müthiş bir reaksiyon gösterdi ve 5 dakikada 53-57 öne geçti. Tomiç’in boyalı alan sayıları çeyrek sonunda 2 sayı öndeydi: 59-57.
Son çeyreğin başında Daçka Wanamaker’ın iki turnikesiyle 61-63 öne geçti. Barcelona buradan sonra 8-2’lik bir seriyle maçın son 5 dakikasına 69-65 önde girdi. Karşılıklı basketlerden sonda Daçka son dakikada farkı bir sayıya indirdi: 74-73. Barça’nın serbest atışlarından sonra Wilbekin farkı 15 saniye kala skoru 76-75’e getirdi. Ancak Barça üstünlüğünü korudu ve Vezenkov’un son saniye basketiyle de 81-77 galip geldi.
Barcelona Lassa 81 - Darüşşafaka Doğuş 77 (19-22; 16-18; 24-17; 22-20)
MAÇ NOTLARI
• Darüşşafaka Doğuş, böylece Euroleague’in ilk yarısını 8 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 7’nci sırada tamamladı. Daçka deplasmandaki 8 maçında da 4 galibiyet almış oldu.
• 19 yaşındaki yeni transfer Ante Zizic de bu akşam ilk kez Daçka formasını giydi. İlk çeyreğin sonunda oyuna giren Zizic, ikinci çeyrekte ilk sayılarını attı. Zizic maçı da 4 sayı, 6 ribaunt, 2 blok ve 2 top çalmayla tamamladı.
• Daçka’da James Anderson 33 dakikada 10’u ilk yarıda olmak üzere 21 sayı attı, 6 ribaunt aldı ve takımının etkili oyuncusu oldu.
• Darüşşafaka Doğuş maç boyunca 22’si ilk yarıda olmak üzere toplam 33 üçlük kullandı ve 10 isabet buldu.
• Bu sezon Euroleague’de Daçka’nın ribauntlarda en etkili olduğu maçlardan biri oldu. İlk yarıda 22 olmak üzere toplam 35 ribaunt alan Daçka maçı 16 hücum ribaunduyla tamamladı.
Darüşşafaka Doğuş, Barcelona'da mağlup
Darüşşafaka Doğuş, Euroleague’de ilk yarının son maçında deplasmanda Barcelona Lassa’ya 81-77 yenildi. Daçka ilk yarıyı önde kapanmasına maç sonunda galibiyeti getirecek hamleyi yapamadı.Basketbol - 31 Aralık 2016 12:48
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