Darüşşafaka Doğuş, Barcelona'da mağlup

Darüşşafaka Doğuş, Euroleague’de ilk yarının son maçında deplasmanda Barcelona Lassa’ya 81-77 yenildi. Daçka ilk yarıyı önde kapanmasına maç sonunda galibiyeti getirecek hamleyi yapamadı.

Basketbol - 31 Aralık 2016 12:48

Darüşşafaka Doğuş maça Wanamaker, Bertans, Anderson, Clyburn ve Semih ilk 5’iyle çıktı. Daçka maça çok iyi başladı ve Anderson’ın üçlükleriyle ilk 5 dakikayı 9-15 önde geçti. Barça, Tomic ve Doellman’la karşılık verip eşitliği yakalasa da son hücumda Moerman’ın üçlüğüyle Daçka ilk çeyreği 19-22 önde kapadı.



Daçka ikinci çeyreğe yeni transferi Zizic’in boyalı alandaki enerjisiyle iyi başladı ve Anderson’ın sayılarıyla farkı bir anda 7 sayıya çıkardı: 19-26. Çeyreğin kalanında Darüşşafaka Doğuş dış şutlarda düşük bir yüzdeyle oynayınca Barcelona 18. dakikada maçtak ilk üstünlüğünü yakaladı. Ancak Daçka, Wilbekin’in son 30 saniyedeki iki üçlüğüyle soyunma odasına 35-40 üstün gitti.



SON ÇEYREKTE BARÇA



İkinci yarıya Barcelona çok hızlı başladı ve hem içeriden hem dışarıdan bulduğu basketlerle 14-0’lık seriyle 23. dakikada 49-40’lık üstünlük sağladı. Bu dakikadan Daçka, Anderson’ın önderliğinde müthiş bir reaksiyon gösterdi ve 5 dakikada 53-57 öne geçti. Tomiç’in boyalı alan sayıları çeyrek sonunda 2 sayı öndeydi: 59-57.

Son çeyreğin başında Daçka Wanamaker’ın iki turnikesiyle 61-63 öne geçti. Barcelona buradan sonra 8-2’lik bir seriyle maçın son 5 dakikasına 69-65 önde girdi. Karşılıklı basketlerden sonda Daçka son dakikada farkı bir sayıya indirdi: 74-73. Barça’nın serbest atışlarından sonra Wilbekin farkı 15 saniye kala skoru 76-75’e getirdi. Ancak Barça üstünlüğünü korudu ve Vezenkov’un son saniye basketiyle de 81-77 galip geldi.



Barcelona Lassa 81 - Darüşşafaka Doğuş 77 (19-22; 16-18; 24-17; 22-20)



MAÇ NOTLARI

• Darüşşafaka Doğuş, böylece Euroleague’in ilk yarısını 8 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 7’nci sırada tamamladı. Daçka deplasmandaki 8 maçında da 4 galibiyet almış oldu.

• 19 yaşındaki yeni transfer Ante Zizic de bu akşam ilk kez Daçka formasını giydi. İlk çeyreğin sonunda oyuna giren Zizic, ikinci çeyrekte ilk sayılarını attı. Zizic maçı da 4 sayı, 6 ribaunt, 2 blok ve 2 top çalmayla tamamladı.

• Daçka’da James Anderson 33 dakikada 10’u ilk yarıda olmak üzere 21 sayı attı, 6 ribaunt aldı ve takımının etkili oyuncusu oldu.

• Darüşşafaka Doğuş maç boyunca 22’si ilk yarıda olmak üzere toplam 33 üçlük kullandı ve 10 isabet buldu.

• Bu sezon Euroleague’de Daçka’nın ribauntlarda en etkili olduğu maçlardan biri oldu. İlk yarıda 22 olmak üzere toplam 35 ribaunt alan Daçka maçı 16 hücum ribaunduyla tamamladı.

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