Darüşşafaka Doğuş, Cimbom’u farklı yendi

Darüşşafaka Doğuş, Euroleague’de yenildiği Galatasaray Odebank’ı Basketbol Süper Ligi’nde farklı yenmeyi başardı: 72-87. 6 farklı oyuncun çift hanelerde sayı ürettiği Daçka ikinci yarıdaki oyunuyla galibiyete ulaştı.

Basketbol - 03 Ocak 2017 13:46

Galatasaray Odebank maça Sinan, Göksenin, Schilb, Micov, Pleiss ilk 5’iyle çıktı. Darüşşafaka Doğuş ise Mehmet, Wanamaker, Anderson, Moerman, Semih ilk 5’iyle sahada yer aldı. Galatasaray Odebank, hücumda Schilb ve Pleiss’ın önderliğinde ilk çeyrek sonunda 22-18 öndeydi. İkinci çeyrekte evsahibi Micov’ın sayılarıyla farkı 7’ye çıkarsa (27-20) da Anderson ve Birkan 16. dakikada Daçka’yı öne geçirdi (30-31). Son dakikada Diebler’ın peş peşe bulduğu 6 sayıyla Galatasaray Odebank devreyi 40-38 önde kapadı.



BİRKAN’IN 3’LÜKLER İŞİ ÇÖZDÜ

Üçüncü çeyrekte savunmalar sertleşti ve iki takımda skor bulmakta sıkıntı çekti. 49-49 eşitlikle geçilen 26. dakikadan sonra 8-0’lık bir seri yakalayan Daçka 5 sayılık üstünlük yakaladı (52-57) ve çeyreği de 56-62 önde bitirdi. Daçka son çeyreğe de Birkan’ın 3’lükleriyle 8-0’lık bir seriyle başladı ve farkı 14’e kadar çıkardı: 56-70. Galatasaray, Sinan’ın sayılarıyla maçı bırakmadı ve 34. dakikada farkı 9’a çekti. Ancak Daçka son 4 dakikada Wanamaker ve Wilbekin’le hücumlardan isabet bulunca maçı da 15 sayı farkla 72-87 kazandı.

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