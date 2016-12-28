Darüşşafaka Doğuş'un yeni transferi!

Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı 19 yaşındaki Hırvat pivot Ante Zizic’le anlaştı. Cibona Zagreb’den transfer edilen genç yıldızla yapılan sözleşme bu sezon sonuna kadar geçerli.

Basketbol - 28 Aralık 2016 17:51

Avrupa basketbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olarak değerlendirilen 2.10 metre boyundaki Ante Zizic, ülkesinde KK Split ve KK Kastela takımlarında forma giydikten sonra 2015’in başında Cibona Zagreb’e transfer oldu. Geçen sezon Cibona’da yıldızı parlayan Zizic 13.8 sayı ve 8 ribaunt ortalamalarıyla Adriyatik Ligi ABA’da en iyi genç yetenek seçildi.



Kısa sürede yaptığı sıçramayla NBA takımlarının dikkatini çeken Zizic geçen yaz NBA draftına katıldı, Boston Celtics tarafından birinci turda ve 23’üncü sırada seçildi. Buna karşın yetenekli pivot NBA’ye hemen gitmek yerine Avrupa’da kalarak tecrübe kazanmayı tercih etti.



Bu sezona da Cibona’da başlayan Zizic, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde 7 maçta 16 sayı, 5.9 ribaunt ve 1.6 blok ortalamalarıyla oynadı. Zizic, ayrıca 28.2 verimlilik puanıyla ABA’nın halen en değerli oyuncusu. ABA’da maç başına 29.8 dakika süre alan genç pivot yüzde 69.5 şut yüzdesiyle 20 sayı ve 9.2 ribaunt ortalamalarını yakaladı.



Darüşşafaka Doğuş’la imzaladığı sözleşme sonrası Ante Zizic çok heyecanlı olduğunu söyledi: “Avrupa’nın en iyi takımlarından Darüşşafaka Doğuş’a geldiğim için çok heyecanlıyım. Kadrosunda harika oyuncular bulunduran Darüşşafaka Doğuş son derece heyecan verici bir basketbol oynuyor. Ayrıca burada David Blatt gibi büyük bir koç’la çalışma imkânı da bulacağım. Dünyanın en iyi ikinci ligi olan Euroleague’de takımıma en iyi katkıyı vermek için çalışacağım.”

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