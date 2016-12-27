Darüşşafaka Doğuş’un yeni yardımcı koçu Kemzura

Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, başantrenör David Blatt’in yeni yardımcısı olarak halen Avusturya Milli Takımı’nı çalıştıran Litvanyalı Kestutis Kemzura ile anlaştı. Darüşşafaka Doğuş’ta yardımcı antrenörlük pozisyonu Ainars Bagatskis’in Maccabi Tel Aviv’e geçmesiyle boşalmıştı.

Basketbol - 27 Aralık 2016 11:25

Kemzura (46) çeşitli Litvanya takımların yedi sezon geçirdikten sonra profesyonel oyunculuk kariyerini 2001’de Avusturya’nın Swans Gmunden takımında tamamladı. Antrenörlüğe 2001’de başlayan Kemzura Lietuvos Rytas, Khimki, Lokomotiv Kuban takımlarında başantrenörlük ve yardımcılık yaptı. 2004-2005’te Dynamo St. Petersburg’da, 2005 ile 2007 arasında Benetton Treviso’da üç sezon David Blatt’in yardımcılığını üstlendi.



2009 ile 2012 arasında çalıştırdığı Litvanya Milli Takımı’nı dünya üçüncülüğüne ve Avrupa beşinciliğine taşıyan Kemzura, Nymburk takımını da iki kez Çek Ligi şampiyonu yaptı. Litvanyalı koç bu yılın başında ise Avusturya Milli Takımı’nın başantrenörlüğüne getirilmişti.



Kemzura, Darüşşafaka Doğuş’la anlaşması sonrası çok mutlu olduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı: “Avrupa’da büyük hedefleri bulunan Darüşşafaka Doğuş gibi bir takıma geldiğim için çok memnunum. Burada basketboldan gelen bir yönetim ve çok iyi bir oyuncu grubu olduğunu biliyorum. Aynı zamanda daha önce yardımcılığını yaptığım David Blatt ile yeniden çalışma fırsatı bulmak da benim için çok önemli. Darüşşafaka Doğuş’la bu sezondan başlayarak büyük başarılara giden yolun temellerini atacağımıza eminim.”



Darüşşafaka Doğuş ailesi olarak Kestutis Kemzura’ya hoşgeldin der, başarılar dileriz.

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