"Defne Samyeli kira ödemediği gerçeğini örtbas etmeye çalışıyor"

Defne Samyeli'nin ev sahibi isyan etti: "Anlaşmamız 12.500 lira ama..."

Geçtiğimiz haftalarda Defne Samyeli'nin kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunan ev sahibi Yusuf Araz, avukatı Iyaz Çimen aracılığıyla icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı.Taraflar arasındaki dava devam ederken Samyeli, ev sahibi Araz'ın '1.5 yıldır kiramı alamıyorum' sözleriyle itibarını zedeleyici açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.Günaydın'da yer alan habere göre; ev sahibi Araz, Samyeli'nin dilekçesindeki iddialarının asılsız olduğunu belirtti: Defne Samyeli tarafından yapılan açıklamada bana yönelik tehdit, hakaret ve şantaj iddialarında bulunulmuştur. Defne Hanım'ın '1.5 yıldır kirasını ödemediği' hususu haricindeki tüm iddialar gerçek dışıdır. Bununla ilgili yasal süreç başlatılmıştır. Defne Hanım kira ödemediği gerçeğini örtbas etmek amacıyla hem yargıyı gereksiz meşgul etmekte, hem de benim için söyledikleri iftira niteliği taşımaktadır. Bir başkasının konutunu herhangi bir bedel ödemeden kullanmanın adı nedir? Ben itibarlı bir iş adamıyım. Bu sözleri kişilik haklarıma saldırı niteliğinde. Özür dilemeli." (Kaynak: sabah.com.tr)