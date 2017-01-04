Defne Samyeli'den "Kurtlar Vadisi" açıklaması

Dizi - 04 Ocak 2017 23:00

Amerika'dan dönen Defne Samyeli Zorlu AVM'de objektife takıldı. Samyeli, bu sezon hiçbir kanalla anlaşamayan "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin geleceğiyle ilgili bilgi verdi. Güzel oyuncu ve sunucu, "Dizinin çekimlerine start verildiği zaman çalışmalara başlayacağız. Amerika’dan yeni döndüm oyunculuk dersleri alarak kendimi geliştirmeye devam ediyorum'' dedi. Ünlü isim, alışverişin ardından kendi aracına binerek AVM'den ayrıldı.