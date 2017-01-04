Amerika'dan dönen Defne Samyeli Zorlu AVM'de objektife takıldı. Samyeli, bu sezon hiçbir kanalla anlaşamayan "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin geleceğiyle ilgili bilgi verdi. Güzel oyuncu ve sunucu, "Dizinin çekimlerine start verildiği zaman çalışmalara başlayacağız. Amerika’dan yeni döndüm oyunculuk dersleri alarak kendimi geliştirmeye devam ediyorum'' dedi. Ünlü isim, alışverişin ardından kendi aracına binerek AVM'den ayrıldı.
Defne Samyeli'den "Kurtlar Vadisi" açıklaması
Defne Samyeli, rol aldığı "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin akıbeti hakkında konuştu.Dizi - 04 Ocak 2017 23:00
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