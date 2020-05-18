Deha Bilimlier, bayramda “Dalga dalga” geliyor!

Sahnelerin sevilen ismi Deha Bilimlier, ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu zor dönemde, insanlara ve sevdiklerine enerji vermek adına herkes tarafından bilinen anonim “Hatcem” türküsünü “Dalga dalga” ismiyle seslendirdi. Geçtiğimiz aylarda sevenlerine verdiği konserde yoğun ilgi gören eseri albüm haline getiren Deha Bilimlier, Covid-19 sebebiyle beklettiği albümünü Ramazan Bayramı’nda piyasaya sürüyor. İnsanların moral bulmaya ihtiyacı olduğunu düşünen Bilimlier’in, sevenlerine bayram hediyesi olarak yaptığı albümünün sloganı ise ‘Müzik herkese iyi gelecek’. Şarkısının kısa tanıtım videosunu sosyal medya hesabında paylaşan Bilimlier, “İçinde bulunduğumuz bu zor süreçte insanlarımızın moral bulmaya ihtiyacı var. Müziğin insan psikolojisine bir nebze olsun iyi geldiğini düşünüyorum. Bu dönemde hareketli şarkıların çıkmasını daha yerinde buluyorum. İnsanlar evlerinde çok sıkıldı, eğlenmeye enerji depolamaya ihtiyaçları var” dedi. Deha Bilimlier’in kendi sosyal medya hesabından paylaştığı şarkının kısa klibi, sanatçı dostları, magazin platformları, müzik piyasası ve sevenleri tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü.Şarkının düzenlemesini Berkay Şenol gerçekleştirirken, kayıtlarını ise Ceceli Stüdyo‘dan Koray Püskül yaptı. Şarkının klibinin bayram öncesi çekilmesi planlanıyor. Yönetmen koltuğunda ise ünlü yönetmen Kemal Başbuğ oturacak.