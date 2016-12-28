Del Potro, Avustralya Açık'ta yok

Arjantinli tenisçi Juan Martin Del Potro, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmayacak.

Diğer Sporlar - 28 Aralık 2016 17:47
Del Potro, Avustralya Açık'ta yok
Organizasyondan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Del Potro'nun fiziksel olarak kendini hazır hissetmediğini için 16-29 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Avustralya Açık'ta yarışmayacağı bildirildi.

Bileğindeki sakatlıklar nedeniyle yaklaşık 2 yıl kortlardan uzak kalan del Potro, "Tenis beni iki yıl boyunca beklediyse, Avustralya da bir yıl bekleyebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak:haberturk.com
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