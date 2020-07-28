Demet Akalın dolandırıldı!

Demet Akalın, kredi kartı üzerinden dolandırıldığını duyurdu. Uzun süredir alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurt dışından olduğunu açıkladı.

28.07.2020 14:52 Magazin

Demet Akalın dolandırıldı! Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Demet Akalın, bu sabah Twitter hesabından kredi kartının haberi olmadan kullanıldığına dair tweet attı.

Demet Akalın:

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Akalın, paylaşımında; "Sabah sabah kredi kart dolandırıcılığı! Vallahi dikkat edin bak benimkini bir de dolar üstünden çekmişler! Sabah sabah rüyanızda mı gördünüz kardeşim beni?" dedi.

Ardından aylardır alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurt dışından olduğunu dile getirdi.

Akalın'a takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

Demet Akalın:

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