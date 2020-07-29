Demet Akalın 'dolandırıldım' demişti! Gerçek ortaya çıktı!

Demet Akalın, dün Twitter'dan kredi kartı üzerinden dolandırıldığını duyurmuştu. Uzun süredir alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurt dışından olduğunu açıklamıştı.Yapılan incelemede popçunun hesabından kızı Hira'nın oyunu için 4 euro çekildiği, dolandırılma gibi bir durumun olmadığı belirlendi.Akalın'ın sevgilisi ve çocuğunun babası Okan Kurt, “Demet sabah hesabından para çekildiğini görünce paniklemiş, dolandırıldığını düşünmüş. Bankayla görüştük, Hira’nın oynaması için Xbox’ına yüklediğimiz oyunlardan 4 euro gibi bir para çekildiğini öğrendik. Ortada dolandırılma yok" dedi.