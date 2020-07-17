Demet Akalın: "Hira'ya okul yaptıracağım!"

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demet Akalın; ‘Uzun süre sonra İstanbul’daki ilk konserim. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Bir de benim iyi bildiğim bir yer Muamma. Bana çok güven veriyor. O yüzden keyifle sahnesine çıkıyorum. Ben çalışmaktan yorulmam. Alişan bize kalmaya gelecekti, pazartesiye attım onları. Ben kimseyi kıskanmam. Bu işler domino taşı gibi. Hepimiz dönüşümlüyüz aslında’ dedi. Pandemiyle ilgili işlerin durumunu soran basın mensuplarına: ‘Ekonomik olarak çok etkiledi. Karantina günlerinde beni çok topa tuttula. Çok streyliydim bende acaba çalışacak mıyız, ne olacak diye ama biraz toparladık çok şükür’ diye konuştu. Saat 24:00’te mekanların kapanmasıyla ilgili olarak ise: ‘Eskiden hep saatlerle ilgili hayalini kurardım. Şimdi böyle oldu ama şimdi de aa erken bitti diyoruz haliyle’ dedi.Hira ile ilgili gelen sorulara ise: ‘Hira’yla ilgili hiçbir hayalim yok. Hangi mesleği yapmak isterse yapsın. Eylülde eğer okullar açılmazsa özel bir hocayla iki üç arkadaşıyla yan evi okul yapacağım. Bizimki online’da konsantre olamıyor çünkü. Tabi bizimkisi birinci sınıf, 2. , 3. Sınıf olsa ne yapacaktık. Onlar için inanılmaz endişeliyim’ diye konuştu.Ayakkabılarındaki yılan motiflerini soran basın mensuplarına; ‘Esra yılbaşında Paris’e gitmişti. Ona kredi kartımı verdim. Outlet’ten almıştı. Son valentinolar’ demesinin ardından, ‘Hayatımdaki yılanları ayağımın altına alırım mesajı mı bu?’ sorusuna uzun süre kahkaha attı.Yaz boyunca Deniz Seki, Rober Hatemo, Haktan, Altay, Deha Bilimlier, İlyas Yalçıntaş ve Derya Bedavacı gibi isimleri de ağırlayacak olan Muamma, bu yaza damgasını vuracak.