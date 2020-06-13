Demet Akalın kendini eleştirdi: "3 aydır mal gibi yatıyorum"

‘Mihriban’ performansıyla sosyal medyayı sallayan Demet Akalın, yapılan eleştirilere Kanal D’nin magazin programı "2. Sayfa'ya telefonla bağlanarak yanıt verdi. Akalın, performansıyla ilgili “3 aydır mal gibi yatıyorum. Ben de beğenmedim.” dedi."Twitter'da TT olduğumun farkında bile değilim. Ne yazdılarsa eyvallah. Herkesin her anı birbirini tutmaz benim için çok başarılı bir konser değildi. Ben mükemmeliM demiyorum ki. 3 aydır mal gibi malak gibi yatıyorum. İlk konserde kendimi izleyemiyorum. 'Konser çok güzeldi' diyenlere yok lan neresi güzel dedim. Alişan gitti detone olduğu yerleri düzelttirdi. Ben eve geldim direkt. O şarkıyı normalde mükemmel söylüyorum ama o gün boğazın tüm soğuğunu yedim. Ben kendimi bildiğim için takılmam böyle şeylere. Ben şarkıyı iki kere okudum ilkinde tüm sözleri olmadığı için okuyamamıştım. Olağanüstü bir performans değildi. Ben eve gelip izlediğimde evde tek gitarla yaptığım performans daha iyiydi dedim. Hiç günümde değildim. 3 aydan sonra ilk sesim no. Bir tek Mihriban'da değil diğer şarkılarda da iyi değildim."İşte Demet Akalın'ın eleştirilen o performansı: